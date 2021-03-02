الرياضة

استعدادا لمواجهة الترجي التونسي.. الزمالك يستأنف تدريباته اليوم

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رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء يوم الأربعاء المقبل استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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