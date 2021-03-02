إعلامي بقناة إسبانية يعلن موقف برشلونة النهائي من ضم محمد صلاح

كشف مارك مايولاس الإعلامي بقناة Tv3 الإسبانية، موقف نادي برشلونة، من التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال مارك مايولاس في تصريح خاصة لـ دوت الخليج:"برشلونة لن يضم محمد صلاح بسبب الأزمة المالية التي يعاني منها، هذا معلومة أكيدة".

كان محمد صلاح فتح الباب مؤخرا أمام إمكانية انتقاله إلى برشلونة أو ريال مدريد، خلال حوار صحفي أجراه مع صحيفة آس الإسبانية.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ محمد صلاح 120 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

ويتصدر محمد صلاح جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 17 هدفا، بفارق هدفين عن برونو فيرنانديز لاعب مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني.