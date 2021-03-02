يوفنتوس يخشى مفاجآت سبيزيا بالدوري الإيطالي.. الليلة

ويسعى فريق يوفنتوس بقيادة نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو للعودة إلى طريق الانتصارات في مباراة اليوم، بعد التعادل المحبط أمام هيلاس فيرونا 1- 1، في الجولة الماضية.
في المقابل يطمح سبيزيا في تفجير مفاجأة جديدة بالفوز على يوفنتوس في مباراة اليوم، أو تحقيق التعادل على أقل تقدير، للابتعاد عن مراكز الهبوط.
كان سبيزيا، حقق مفاجأة منذ أيام قليلة، بالفوز على إيه سي ميلان بهدفين دون رد، في مسابقة الدوري.
ويحتل يوفنتوس المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإيطالي برصيد 46 نقطة، بينما يتواجد سبيزيا في المركز الـ 15 بـ 25 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، لاتسيو مع تورينو، في تمام السابعو والنصف مساء.
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