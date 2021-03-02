بيراميدز يخشى تعميق جراحه أمام المصري في الدوري.. اليوم

يستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز اليوم، الثلاثاء، في تمام السابعة مساء، على ستاد الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ 13، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويسعى المصري بقيادة مدربه على ماهر لتعميق جراح بيراميدز بتحقيق الفوز على في مباراة اليوم، وإشعال المنافسة على لقب الدوري.
في المقابل يسعى بيراميدز بقيادة نجميه عبدالله السعيد ورمضان صبحي للعودة إلى الانتصارات أمام المصري في لقاء الليلة، بعد التعادل المخيب أمام الجونة 1 - 1، في الجولة الماضية.
وفقد بيراميدز 20 نقطة في مسابقة الدوري حتى الآن، حيث خاض 13 لقاء، فاز في4 مباريات وخسر في 7 لقاء، وتعادل في مواجهتين.
ويحتل المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 22 نقطة، بينما يتواجد بيراميدز في المركز الثامن بـ 19 نقطة.
ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الممتاز، الجونة مع سموحة، ومصر المقاصة مع المقاولون العرب.
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