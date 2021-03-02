هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق عن ملامح مجلس إدارة الاتحاد الافريقي الجديد خلفا لـ أحمد احمد رئيس لاتحاد السابق.
واكد شوبير عبر أثير "اون سبورت اف ام " أن هاني ابو ريده فاز بالفعل بمقعد المكتب التنفيذي بالتزكية و أن الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي هو رئيس الاتحاد الجديد بالتزكية أيضا مشددا أن انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي معجب بهذا الأمر
وتابع أن احمد ولد يحي سيتم تعينه بمنصب نائب رئيس الاتحاد بجانب اوجستين سنجور
وعن مقعد المرأة فأكد أن عائشة جوهانسون هي الفائزة به بالإضافة لوديع الجريء الذي سيكون عضو في المكتب التنفيذي.
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