أنت اخترت.. خالد الغندور يشن هجوما عنيفا على ميدو

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك:" ما ينفعش تكون عضو مجلس إدارة نادي ومستشار فني لنادي ثاني وإعلامي لكل الأندية وتهاجم ناديك كثير جدا".
وتابع الغندور:" أنت اخترت مستقبلك وأنت صغير دون علم ناديك وتيجي كمان تعلم كباتنك في قناة الزمالك اللي في الإعلام من سنين الصح ايه عيب".
كان أحمد حسام ميدو هاجم قناة الزمالك أمس، الاثنين، بسبب انتقادها العنيف للاعبين، عقب التعادل أمام وادي دجلة سلبيا، ضمن منافسات الجولة الـ 14، من مسابقة الدوري الممتاز.
ويتصدر الزمالك جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 30 نقطة، بفارق 6 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني والذي يتبقى له 3 مباريات مؤجلة.
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