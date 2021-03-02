كاس تؤجل النطق بالحكم في قضية أحمد أحمد إلى الغد

وذكرت " كاس" في بيان رسمي، أنه تم تأجيل النطق بالحكم على رئيس الكاف إلى يوم غد الأربعاء.
ويحاكم أحمد أحمد رئيس الكاف بتهمة إساءة استغلال منصبه وقبول هدايا ورشاوي.
يذكر أن انتخابات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم " كاف" ستقام يوم 12 مارس المقبل في المغرب.
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