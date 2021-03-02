أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين، اليوم الثلاثاء، نقل مواجهات ناديي الاتحاد والأهلي إلى ملعب آخر بسبب أعمال الصيانة في ستاد مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية "الجوهرة المشعة".وكتب الموقع الرسمي للدوري السعودي عبر تويتر: "نقل مواجهات الاتحاد والأهلي إلى رديف ملعب الجوهرة ومكة المكرمة بسبب الصيانة".
وبهذا القرار ستقام مباريات الاتحاد والأهلي في الجولتين 22 و23، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية بمكة المكرمة.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الوحدة في الجولة 22 والشباب في الجولة 23، بينما يلعب الأهلي أمام ضمك والنصر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري السعودي.. نقل مواجهات الاتحاد والأهلي من ملعب الجوهرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.