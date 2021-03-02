تعرض رضا عبدالعال نجم الكرة المصرية الأسبق إلى وعكة صحية خلال الساعات القليلة الماضية وتم نقله على أثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة. ونشر رضا عبد العال صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يظهر فيها على سرير طبى داخل مستشفى. وكتب رضا عبد العال، على صورته داخل المستشفى قائلا : "اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيني وتمدني بالصحة والعافية".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وعكة صحية لـ رضا عبدالعال ونقله للمستشفى.. شاهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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