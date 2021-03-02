ليفربول يعلن وفاة إيان سانت جون أسطورة آنفيلد

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن وفاة أحد أساطير الريدز "إيان سانت جون"، بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وذكر الحساب الرسمي للريدز عبر "تويتر": "نشعر بحزن عميق لرحيل أحد أساطير آنفيلد إيان سانت جون".

وأضاف: "قلوب الجميع في نادي ليفربول مع عائلة وأصدقاء إيان في هذا الوقت الحزين والصعب".

وتابع: "ارقد بسلام، إيان سانت جون 1938-2021".