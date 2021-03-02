تحت رعاية وزير الرياضة.. انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات بمدينة 6 أكتوبر اليوم

تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة أفريقيا للدراجات رقم 15 بمدينة 6 أكتوبر تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتستمر منافساتها حتى يوم 6 مارس الجاري.
ويشارك في البطولة 15 دولة هي: مصر والجزائر والمغرب والسودان وتنزانيا وأثيوبيا ورواندا وأوغندا وبوروندي ومالاوي والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار وبنين وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو.
تبدأ منافسات بطولة أفريقيا للدراجات اليوم بسباقات الطريق سباقات الزمن "ضد الساعة" ، ويشارك فيها كل فريق على حدة، وتقام سباقات الطرق بمدينة بطريق الجيش بمدينة الخمايل بمدينة 6 أكتوبر.
وتضم فعاليات البطولة سباقات لكل الأعمار ( رجال وسيدات ) وتحت 23 سنة وناشئين للسيدات والرجال.
وأكد الدكتور وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن مشاركة 15 دولة في بطولة أفريقيا للدراجات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا يعد إنجازًا كبيرًا، فضلًا عن أنه يعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بجانب اطمئنانهم التام للإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي حدوث أي عدوى بفيروس كورونا في صفوف الفرق المشاركة.
وأوضح الدكتور عزام ان البطولة تضم اكثر من 200 مشارك ، وحضرت بعض البعثات المشاركة في البطولة إلى مصر بصفوفها مكتملة حيث تضم 30 لاعبا في كل بعثة مثل الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا، وهناك دول تشارك بعدد 16 و 17 لاعبا ولاعبة وهناك اقل ولكن الجميع حريص علي المشاركة في البطولة في مصر بلد الأمن والأمان.
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