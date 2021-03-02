الرياضة

تحت رعاية وزير الرياضة.. انطلاق بطولة أفريقيا للدراجات بمدينة 6 أكتوبر اليوم

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تنطلق اليوم الثلاثاء بطولة أفريقيا للدراجات رقم 15 بمدينة 6 أكتوبر تحت إشراف الاتحاد المصري للدراجات، وتقام البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتستمر منافساتها حتى يوم 6 مارس الجاري.

ويشارك في البطولة 15 دولة هي: مصر والجزائر والمغرب والسودان وتنزانيا وأثيوبيا ورواندا وأوغندا وبوروندي ومالاوي والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار  وبنين وجنوب أفريقيا وبوركينا فاسو.

تبدأ منافسات بطولة أفريقيا للدراجات اليوم بسباقات الطريق سباقات الزمن "ضد الساعة" ، ويشارك فيها كل فريق على حدة، وتقام سباقات الطرق بمدينة بطريق الجيش بمدينة الخمايل  بمدينة 6 أكتوبر.

وتضم فعاليات البطولة سباقات لكل الأعمار  ( رجال وسيدات ) وتحت 23 سنة وناشئين للسيدات والرجال.

وأكد الدكتور  وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن مشاركة 15 دولة في بطولة أفريقيا للدراجات في ظل ظروف انتشار فيروس كورونا يعد إنجازًا كبيرًا، فضلًا عن أنه يعكس ثقة هذه الدول في قدرة مصر على تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، بجانب اطمئنانهم التام للإجراءات الاحترازية المتبعة لتفادي حدوث أي عدوى بفيروس كورونا في صفوف الفرق المشاركة. 

وأوضح الدكتور عزام ان البطولة تضم اكثر من 200 مشارك ، وحضرت بعض البعثات المشاركة في البطولة إلى مصر بصفوفها مكتملة حيث تضم 30 لاعبا في كل بعثة مثل الجزائر والمغرب وجنوب أفريقيا، وهناك دول تشارك بعدد 16 و 17 لاعبا ولاعبة وهناك اقل ولكن الجميع حريص علي المشاركة في البطولة في مصر بلد الأمن والأمان.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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