وجه عصام الحصرى حارس مرمي منتخب مصر السابق ، الشكر إلى رئيس نادي الشارقة الرياضي سعادة علي سالم . وغرد الحضرى من خلال حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعى توتير : " أتقدم بالشكر الى سعادة علي سالم المدفع رئيس نادي الشارقة الرياضي وشركة كرة القدم برئاسة الأخ عبدالله العجله واخوانه الأعضاء لإتاحة الفرصة لتقديم خبراتي في تطوير منظومة حراسة المرمى بنادي الشارقة برفقة الكابتن حسن إسماعيل مشرف الحراس " . وتابع : تمنياتي بالتوفيق للكرة الإمارتية ".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عصام الحضرى: أتمنى التوفيق للكرة الإماراتية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.