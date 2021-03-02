وأضاف أحمد عبدالعال : " الطبيب الخاص بوالدى نصحه بالذهاب إلى أحد المستشفيات من أجل الخضوع إلى قسطرة قلب بعد الآلام الكبيرة التى صاحبته خلال الفترة الماضية ، أطالب الجمهور بالدعاء لوالدى للخروج من هذه المحنة الصحية " .
وتابع : " والدى الآن يتواجد بالعمليات لإجراء القسطرة وسيتم تحديد موقفه من البقاء بالمستشفي خلال الساعات القليلة المقبلة " .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دخل العمليات ادعوا له.. تطورات الحالة الصحية لـ رضا عبدالعال | خاص على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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