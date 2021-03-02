وكتب نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي " تويتر": حماده صدقي مديرًا فنيًا للهلال.. فلنرحب بمدربنا الجديد".
ومن المقرر أن يقود حمادة صدقي الهلال أمام شباب بلوزداد، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حسمبا أكد الحساب الرسمي للهلال.
ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل مازيمبي ثانيا بنقطتين، والهلال ثالثا بـ نقطة وحيدة وشباب بلوزداد رابعا بنفس الرصيد.
كان حمادة صدقي تولى تدريب الهلال السوداني الموسم الماضي، لكنه فسخ تعاقده بعد أيام قليلة من توليه المهمة، بسبب وجود خلافات مع الإدارة السابقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسميًا.. حمادة صدقي مديرا فنيا لـ الهلال السوداني على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.