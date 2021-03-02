فضيحة بارسا جيت.. إطلاق سراح بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق

أفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن المحكمة العليا في كتالونيا، أطلقت سراح جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة السابق ومستشاره جاومي ماسفيرر بشكل مؤقت، بعد ساعات من القبض عليهما للتحقيق معهما في فضيحة " بارسا جيت".

وذكرت الصحيفة، أن بارتوميو ومستشاره تم الإفراج عليهما بشكل مؤقت، بعد اتخاذ حقهما في عدم الإدلاء بشهادتهما أمام القاضي أليخاندرا جيل".