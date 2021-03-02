ميدو يحسم الجدل بشأن مفاوضات بيراميدز مع فرجاني ساسي

وقال ميدو في تصريحات لإذاعة لـ " أون سبورت": لم نتفاوض مع فرجاني ساسي خلال الفترة الماضية، أو أي لاعب من الأهلي أو من الزمالك".
وتابع ميدو:" نحاول التحسن، وهدفنا التتويج بلقب الكونفيدرالية هذا الموسم".
وينتهي عقد فرجاني ساسي مع نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، دون الرجوع لإدارة القلعة البيضاء.
ولم يتوصل مجلس إدارة نادي الزمالك إلى اتفاق مع فرجاني ساسي حتى الآن، بشأن تجديد العقد.
وتبلغ القيمة التسويقية لـ فرجاني ساسي 2.5 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.
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