ناقد رياضي: مصطفى محمد لم يكشف كل أسراره في تركيا

أشاد الناقد الرياضي عبدالحميد فراج بالمستوى الذي يقدمه مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر مع فريق جالاطا سراي التركي المعار له قادما من نادي الزمالك .

وأكد فراج في تصريحات لقناة الزمالك أن أهم ما يميز مصطفى محمد هو ضربات الرأس القوية إلا أنه حتى هذه اللحظة لم يسجل اللاعب أهدافا برأسه مع ناديه الجديد .

وأضاف :"مصطفى محمد سجل 6 أهداف مع جالاطا سراي جميعها بالقدم لذلك فهو لم يبح بكل أسراره مع ناديه الجديد ومن المنتظر أن يقدم المزيد والمزيد الفترة القادمة" .

وسجل مهاجم الزمالك السابق هدفين في شباك إيرزوروم ضمن حسابات الأسبوع الـ27 من حسابات الدوري التركي ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في مسابقة الدوري بالإضافة إلى هدفًا في مسابقة كأس تركيا ليكون مجموع أهدافه ستة أهداف في ست مباريات.