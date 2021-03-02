موعد مباراة الأهلي القادمة مع فيتا كلوب في دور المجموعات في دوري أبطال افريقيا

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري الممتاز، بعد فوزه الغالي على نادي طلائع الجيش بنتيجة هدفين مُقابل هدف بأقدام جنيور أجايي، في الدقائق الأخيرة، يستعد لاعبو المارد الأحمر للمواجهات القادمة، ومن هذه المواجهات مباراته مع فيتا كلوب في دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا، ويحاول لاعبو النادي الاهلي استعادة مستواهم سريعاً خاصة بعد تعثرهم أمام سيمبا التنزاني، الذي استطاع الفوز على النادي الأهلي على أرضه في تنزانيا في دور الذهاب بنتيجة هدف مُقابل لاشئ، بالإضافة إلى فوز لاعبي النادي الأهلي بصعوبة على نادي طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز، خاصة أن لاعبي طلائع الجيش هم من افتتحوا التسجيل بهدف من اللاعب أحمد سمير، ثم سرعان مااستدرك لاعبي النادي الأهلي الخطأ واستطاعوا التعادل ثم الفوز، وشهدت المباراة تألقاً كبيراً من جانب حارسي المرمى في إنقاذ مرماهم من أهداف مُحققة، ولكن شهدت أيضاً هذه المباراة تراجعاً كبيراً في الأداء غير مُعتاد من لاعبي النادي الأهلي، وفي هذه المقالة سوف نُقدم لكم موعد مباراة الأهلي القادمة مع فيتا كلوب في دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب

يلتقي النادي الأهلي مع نادي فيتا كلوب في دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث أن ترتيب مجموعة النادي الأهلي كالتالي، نادي سيمبا التنزاني في المركز الأول برصيد 6 نقاط حيث لم يخسر ولامباراة، ثم يأتي في المركز الثاني نادي فيتا كلوب برصيد 3 نقاط متساوياً مع النادي الأهلي ولكن يسبقه بفارق الأهداف فقط، ويقع النادي الأهلي في المركز الثالث برصيد 3 نقاط حصدها من الفوز على نادي المريخ السوداني بنتيجة ثلاثة أهداف مُقابل لاشئ، ويقع نادي المريخ السوداني في المركز الرابع بدون نقاط، حيث لم يحقق الفوز ولامرة وآخر هزيمة له كانت من نادي فيتا كلوب الذي زمه بأربعة أهداف نظيفة، ومن المُنتظر أن يواجه النادي الأهلي نادي فيتا كلوب يوم السبت الموافق السادس من شهر مارس الجاري في تمام الساعة التاسعة مساءً على أرضية ملعب استاد القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

سوف يتم إذاعة مباراة النادي الأهلي ونادي فيتا كلوب على الهواء مباشرة على مجموعة قنوات بين سبورت الرياضية، بعد حصولها على حقوق بث مبارايات دوري أبطال أفريقيا بشكل حصري.