وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " الاتحاد اعلن عدم تحمله لنفقات المسحة.. اعتقد ان الجهبذ صاحب الاقتراح عايش في دوري تاني".
واضاف : "طيب يا جهبذ عليك ان توفر لهم العائد المادي لدوري يشاهده الملايين في الوطن العربي والمقابل زهيد قبل اتخاذ القرار
علي فكرة الاندية هيا اللي مقعداك في منصبك ..القرار لو تم فعلا الاندية ضعيفة".
وكانت اللجنة الثلاثية فى اتحاد الكرة قررت برئاسة المهندس أحمد مجاهد، إلغاء مسحات كورونا للاعبين والمدربين قبل مباريات الدورى وكأس مصر هذا الموسم.
وقال مصدر مطلع داخل اتحاد الكرة إن القرار غير رسمي وإنما بشكل شفهى تم إخطار أندية الدورى به بعد رفض الأندية تحمل تكاليف مسحات فيروس كورونا.
وأضاف المصدر أن اتحاد الكرة تلقى رفضا من الأندية بتحمل أي تكاليف سابقة أو خلال الفترة المقبلة خاصة بمسحات كورونا، لافتا إلى أن الاتحاد رفض من جانبه الأمر.
وأشار إلى أن قلة الموارد المائية داخل الاتحاد أجبرت الاتحاد على التمسك بتحصيل المديونية الخاصة بمسحات فيروس كورونا لدى الأندية، والتى تخطت حاجز الـ ٢٤ مليون جنيه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الجهبذ عايش في دوري تاني.. خالد بيومي يفتح النار على مسئولي اتحاد الكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.