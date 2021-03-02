عيب تعلمنا الصح .. القصة الكاملة للخلاف الحاد بين ميدو وخالد الغندور

خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق، وأحمد حسام ميدو بسبب رفض الأخير هجوم الغندور على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عقب التعادل أمس أمام وادى دجلة . شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بيننجم الزمالك الأسبق، وأحمد حسامبسبب رفض الأخير هجوم الغندور على لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالزمالك عقب التعادل أمس أمام وادى دجلة . وفرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة الزمالك ووادى دجلة والتى أقيمت بينهما أمس بالجولة الـ 14 من منافسات وهو الأمر الذى أدى إلى فقد الأبيض نقطتين مهمين فى سباق المنافسة على لقب الدوري . بدية الخلاف بين خالد الغندور وميدو

قصة خلاف الغندور وميدو بدأت بعد إعلان ميدو رفضه التام للتصريحات التى أدلى بها خالد الغندور وطارق يحيى عقب نهاية مباراة الزمالك أمس وهجومهم على اللاعبين .

وقال ميدو أن هجوم قناة الزمالك على باتشيكو واللاعبين يعني أن هذا يحدث بتعليمات من مجلس الإدارة الحالي، من المستحيل أن نرى ذلك في قناة لنادي كبير بعد أي تعثر .. الأهلي ‏لما بيتعثر بيتم انتقاد اللاعبين في الغرف المغلقة، وليس تعريتهم على ‏قناة النادي الرسمية، عكس الزمالك.

رد خالد الغندور على هجوم ميدو

وهو الأمر الذى رفضه خالد الغندور ورد على ميدو فى بوست له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى قائلا :" ما ينفعش تكون عضو مجلس إدارة نادي ومستشار فني لنادي ثاني وإعلامي لكل الأندية وتهاجم ناديك كثير جدا".

وتابع الغندور:" أنت اخترت مستقبلك وأنت صغير دون علم ناديك وتيجي كمان تعلم كباتنك في قناة الزمالك اللي في الإعلام من سنين الصح ايه عيب".