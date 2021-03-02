عيب تعلمنا الصح .. القصة الكاملة للخلاف الحاد بين ميدو وخالد الغندور

وفرض التعادل السلبي نفسه على أحداث مباراة الزمالك ووادى دجلة والتى أقيمت بينهما أمس بالجولة الـ 14 من منافسات وهو الأمر الذى أدى إلى فقد الأبيض نقطتين مهمين فى سباق المنافسة على لقب الدوري .
بدية الخلاف بين خالد الغندور وميدو
قصة خلاف الغندور وميدو بدأت بعد إعلان ميدو رفضه التام للتصريحات التى أدلى بها خالد الغندور وطارق يحيى عقب نهاية مباراة الزمالك أمس وهجومهم على اللاعبين .
رد خالد الغندور على هجوم ميدو
وهو الأمر الذى رفضه خالد الغندور ورد على ميدو فى بوست له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى قائلا :" ما ينفعش تكون عضو مجلس إدارة نادي ومستشار فني لنادي ثاني وإعلامي لكل الأندية وتهاجم ناديك كثير جدا".
وتابع الغندور:" أنت اخترت مستقبلك وأنت صغير دون علم ناديك وتيجي كمان تعلم كباتنك في قناة الزمالك اللي في الإعلام من سنين الصح ايه عيب".
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