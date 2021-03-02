مصطفى محمد يتصدر قائمة جالاتا سراي لمواجهة أنقرة جوجو بـ الدوري التركي

أعلن فاتح تريم المدير الفني لفريق جالاتا سراي، قائمة فريقه استعدادا لمواجهة أنقرة جوجو سبورت، ضمن منافسات الجولة الـ 27، من مسابقة الدوري التركي. وشهدت قائمة جالاتا سراي، تواجد النجم المصري مصطفى محمد، المعار من نادي الزمالك، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية. كان مصطفى محمد قاد جالاتا سراي للفوز على إيرزوروم سبور، بثنائية نظيفة، السبت الماضي، بالدوري التركي. وشارك مصطفى محمد مع جالاتا سراي في 6 مباريات في الدوري والكأس حتى الآن، سجل خلالهما 6 أهداف. ويتصدر جالاتا سراي جدول ترتيب مسابقة الدوري التركي برصيد 57 نقطة، بفارق 3 نقاط عن بشكتاش صاحب المركز الثاني.

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