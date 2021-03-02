وجاء تشكيل الجونة كالتالي:
أحمد عادل عبد المنعم - محمد نجيب - زياد الجيوشي - جونثان - العربي بدر- أكا - نور السيد - عموري - محمود شبراوي - مبوبو - عمر السعيد.
ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه رضا شحاته لكسر عقدة سموحة بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، للزحف نحو المربع الذهبي.
ولم يتذوق فريق الجونة طعم الفوز على سموحة في مسابقة الدوري، منذ شهر إبريل عام 2014.
ويحتل الجونة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز التاسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الدوري الممتاز.. عمر السعيد يقود هجوم الجونة في مواجهة سموحة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.