باسم مرسي وفوافي يقودان هجوم المقاصة أمام المقاولون العرب

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق الكرة بنادي المقاصة عن تشكيل فريقه لمباراة المقاولون العرب، المقرر انطلاقها في تمام الخامسة مساء اليوم على ملعب استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ 15 للدوري. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد مودي وأحمد صبيحة خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومحمد مخلوف وشميلس بيكلي الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي.

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