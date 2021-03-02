بعد تعادل الزمالك ووادي دجلة.. هشام يكن يهاجم باتشيكو

انتقد هشام يكن نجم الزمالك والمنتخب السابق، إدارة باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم لمباراة وادي دجلة،معربا عن استيائه إزاء إسناد مهمة تنفيذ ركلة الجزاء للاعب عبدالله جمعه،لافتا إلى أن اللاعب لا يشارك منذ فترة طويلة مع الفريق فكيف يتم اسناد تلك المهمة له.

وأضاف يكن،في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن أشرف بن شرقي يعاني منذ فترة من تراجع مستواه وبحاجه للثقة واستعاده التوازن،واصفا قرار خروجه من المباراة أمس بأنه خاطئ.

وتابع أن الزمالك فريق قوي وكبير ولكنه بحاجه للفوز باستمرار،وأن عدم تتويج الفريق بأي بطولة هذا الموسم ستمثل أزمة كبرى للجماهير والنادي.

وقال إن ينبغي على لاعبي الزمالك نسيان ما حدث في مباراة وادي دجله والتركيز في مباراة الفريق المقبله امام الترجي التونسي في البطولة الافريقية مشيرا إلى أن هناك أيادي خفية تسعى لهدم استقرار الفريق.

وأضاف أن الجهاز الفني للفريق يجب أن يخصص وقت للتدريب على التهديف لحل أزمة إهدار الفرص خلال المباريات الماضية.