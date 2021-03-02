أثار امتحان أحد المواد كليه حقوق جامعه سوهاج، جدلا كبيرا عبر السوشيال ميديا خاصة أنه يثير روح التعصب الرياضي . وجاء السؤال عن افتراض وفاه لاعب الزمالك أشرف بن شرقي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا . ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #دكتور_حقوق_سوهاج_قذر_منحط وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جماهير الأهلي والزمالك تتضامن مع أشرف بن شرقي بسبب امتحان كلية حقوق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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