فيجو نجم البرتغال من أمام الأهرامات: إحدى عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم

نشر لويس فيجو نجم منتخب البرتغال وريال مدريد صورة له في مصر عبر حسابه الشخصي إنستجرام . وظهر فيجو في الصورة امام الاهرامات وعلق علي الصورة قائلا : "إحدى عجائب الدنيا السبع فى العالم القديم". وزار عدد كبير من اساطير الكرة مصر وكان من بينهم لويس فيجو والبرازيلى روبرتو كارلوس والإسبانيان ميشيل سلجادو، وفيرناندو هيرو، المدير الفنى السابق للمنتخب الإسبانى.

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