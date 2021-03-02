الزمالك يكشف حقيقة استقالة عبد الحليم علي

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد في الآونة الأخيرة، عن إقبال عبد الحليم علي، مدير الكرة، على تقديم استقالته من منصبه في الفترة الحالية.

وأوضح مصدر بالجهاز الفني، أن عبد الحليم علي مستمر في منصبه، ولن يرحل عن الجهاز الفني.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي؛ استعدادًا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة الترجي المرتقبة.