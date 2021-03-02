الزمالك يكشف حقيقة استقالة عبد الحليم علي

نفى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، ما تردد في الآونة الأخيرة، عن إقبال عبد الحليم علي، مدير الكرة، على تقديم استقالته من منصبه في الفترة الحالية.
وأوضح مصدر بالجهاز الفني، أن عبد الحليم علي مستمر في منصبه، ولن يرحل عن الجهاز الفني.
ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي؛ استعدادًا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء يوم الأربعاء المقبل؛ استعدادًا لمواجهة الترجي المرتقبة.
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