افتتح سموحة التسجيل عن طريق مصطفى فتحي المعار من نادي الزمالك، من كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة على يسار حارس الجونة، لتسكن الشباك في الدقيقة 11.
وفي الدقيقة 33، تمكن الجونة من إدارك التعادل من ركلة جزاء سدد بنجاح عمر السعيد المعار من الزمالك أيضا.
ويسعى فريق الجونة بقيادة مدربه رضا شحاته لكسر عقدة سموحة بتحقيق الفوز عليه في مباراة اليوم، للزحف نحو المربع الذهبي.
ولم يتذوق فريق الجونة طعم الفوز على سموحة في مسابقة الدوري، منذ شهر إبريل عام 2014.
على الجانب الآخر يأمل سموحة في إنهاء سلسلة التعادلات بخطف الثلاث نقاط في مباراة اليوم، وتحسين مركزه في جدول مسابقة الدوري.
وتعادل سموحة في آخر 3 مباريات في مسابقة الدوري، أمام إنبي 1 - 1، وطلائع الجيش والمصري بنفس النتيجة إيضا.
ويحتل الجونة المركز السابع في جدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، بفارق نقطتين عن سموحة صاحب المركز التاسع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بأقدام زملكاوية.. التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الجونة وسموحة.. فيديو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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