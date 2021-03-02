بأقدام زملكاوية.. التعادل 1 - 1 يحسم الشوط الأول من مواجهة الجونة وسموحة.. فيديو

حسم التعادل 1 - 1، الشوط الأول من مباراة الجونة وسموحة، التي تقام على ملعب خالد بشارة، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري المتاز.

افتتح سموحة التسجيل عن طريق مصطفى فتحي المعار من نادي الزمالك، من كرة استلمها من على حدود منطقة الجزاء وسددها بطريقة رائعة على يسار حارس الجونة، لتسكن الشباك في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 33، تمكن الجونة من إدارك التعادل من ركلة جزاء سدد بنجاح عمر السعيد المعار من الزمالك أيضا.