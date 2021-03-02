زيت كتير وأهداف مفيش.. تراجع كارثي للعملاق تراوري في البريميرليج

يقدم الإسباني أداما تراوري مهاجم فريق وولفرهامبتون، أداءا كارثيا، في مسابقة الدوري الإنجليزي "البريميرليج" هذا الموسم.

الوحش أداما تراوري الذي كان أفضل نجوم الدوري الإنجليزي الموسم الماضي في الدوري الإنجليزي وساهم بـ 13 هدفا، مما تسبب في صراع بين الأندية لضمه، أبرزهم ليفربول الذي كان يرغب في التعاقد معه ليكون بديلا قويا للنجم المصري محمد صلاح، تحول إلى لاعب عاجز أمام المرمى.

زيت كتير وأهداف مفيش:

يقوم أداما تراوري بوضع كميات كثيرة من زيت الأطفال على جسده قبل مباريات وولفرهامبتون في مسابقة الدوري الإنجليزي، وهو ما أثار حيرة البعض.

وفسر نانو سانتوس المدير الفني لفريق ساوثهامبتون هذا الأمر، بأنه حيلة من الفريق الطبي، لمنع المدافعين من الإمساك به خلال المباريات.

الغريب في الأمر أن أداما تراوري لم يسجل أي هدف في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث خاض 25 لقاء بمعدل 1687 دقيقة، لم يصنع خلالهما سوى هدف يتم.