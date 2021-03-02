وأكد هيثم فاروق في تصريحات خاصه لـ دوت الخليج انه غاضب من نتيجه المباراة بشكل كبير، مشددا على ان الزمالك فريق كبير وقوي.
كان هيثم فاروق كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " وادي دجلة وغزل المحلة وأسوان أخذوا من الزمالك 7 نقاط، شئ محبط صراحة من لاعبي الزمالك، شئ حزين بالنسبة للجماهير الوفية التي تساعد وتؤازر احذروا غضب الجماهير البيضاء.. نداء اخير "
كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو رفض منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.
ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عقب التعادل أمام وادي دجلة .. هيثم فاروق يرفض التعليق على أداء الزمالك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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