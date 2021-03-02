عقب التعادل أمام وادي دجلة .. هيثم فاروق يرفض التعليق على أداء الزمالك

رفض هيثم فاروق نجم الزمالك والمنتخب السابق التعليق على تعادل الفريق السلبي أمس امام نادي وادي دجله في الجوله الـ 14 من بطولة الدوري المصري

وأكد هيثم فاروق في تصريحات خاصه لـ دوت الخليج انه غاضب من نتيجه المباراة بشكل كبير، مشددا على ان الزمالك فريق كبير وقوي.

كان هيثم فاروق كتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " وادي دجلة وغزل المحلة وأسوان أخذوا من الزمالك 7 نقاط، شئ محبط صراحة من لاعبي الزمالك، شئ حزين بالنسبة للجماهير الوفية التي تساعد وتؤازر احذروا غضب الجماهير البيضاء.. نداء اخير "

كان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي باتشيكو رفض منح اللاعبين راحة بعد التعادل مع وادي دجلة بدون أهداف في مباراة الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري.

ويستأنف الفريق الأبيض تدريباته اليوم على ملعب النادي استعدادا لمباراة الترجي التونسي المقرر إقامتها يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء غدا الأربعاء استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة.