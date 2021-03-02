كل ما تريد معرفته عن باتريس موتسيبي الأقرب لـ رئاسة الكاف

أعلن الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، قرب تولي "باتريس موتسيبي"، مالك نادي صن داونز الجنوب أفريقي، منصب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكتب "شوبير"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "كده أقدر أقولكم إن يوم السبت فيه اجتماع في نواكشوط موريتانيا، سيتم تزكية الجنوب أفريقي موتسيبي رئيسا للكاف، وبعد نجاحه سيتم تعيين ثلاثة نواب له منهم أحمد ولد يحيى، وسنجور السنغالي ورئيس اتحاد جيبوتي".

ويقدم "دوت الخليج"، أبرز المعلومات عن رئيس الاتحاد الأفريقي المنتظر..

يعد باتريس موتسيبي البالغ 58 عامًا رجل أعمال جنوب أفريقي، حيث قدرت مجلة فوربس ثروته بـ ملياري و400 مليون دولار إضافة لـ علاقاته القوية في القارة الأفريقية، حيث إن زوجته هي الشقيقة الكبرى للرئيس الحالي لجنوب إفريقيا سيريل رامافوزا.

وقرر باتريس شراء نسبة 51% من نادي صن داونز في 2003، قبل أن يملك النادي كله عام 2004.

ويعمل موتسيبي في مجال التعدين ومناجم الذهب إضافة إلى عمله كـ محامٍ، حيث إنه حاصل على بكالوريوس في القانون من جامعة سوازيلاند، وشهادة أخرى في القانون من جامعة فيتفاترستراند.

عمل باتريس في شركة بومان جيلفيلان عام 1988 واصبح من شركائها الأساسيين في 1993.

وحصل موتسيبي على ترشيح اتحاد الكرة القدم في جنوب أفريقيا عقب قضائه أكثر من 5 سنوات في مجال كرة القدم.