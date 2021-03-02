انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تعادل الزمالك أمام الغزلان.. هل يعتلي الأهلي صدارة ترتيب الدوري؟ والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - انتهت مباراة نادي الزمالك مع نادي وادي دجله بالتعادل السلبي، بعد تألق حارس الغزلان محمد عبد المنصف، وإهدار الزمالك ركلة جزاء عن طريق لاعبه عبدالله جمعة، بعدما احتسبها الحكم محمد أشرف في الوقت القاتل من المباراة بعد الرجوع إلى الفار.

ويرتفع رصيد الفارس الأبيض من النقاط بعد مباراة اليوم إلى 30 نقطة، يتصدر بهم ترتيب جدول الدوري العام، بينما يبقى الغزلان في المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

ويذكر أن المباراة القادمة للزمالك في الدوري العام ستكون أمام نادي سيراميكا كليوباترا يوم الخميس 11/3 الساعة 7:30، بينما يواجه وادي دجله النادي الإسماعيلي يوم الجمعة 5/3 الساعة 3:00.

الأهلي على موعد مع الصدارة بعد تعادل الزمالك



ويسعى النادي الأهلي إلى التربع على عرش جدول الدوري المصري الممتاز، حيث يأتي النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 24 نقطة، بعد نادي الزمالك.

واستطاع النادي الأهلي في مباراته الأخيرة أمام نادي طلائع الجيش، أن يحقق الفوز وينهي المباراة لصالحه بهدفين مقابل هدف لطلائع الجيش، حيث سجل هدف الطلائع اللاعب أحمد سمير من ركلة حرة، بينما سجل هدفي الأهلي لاعبه جونيور أجاي، حيث استطاع أن يحرز هدفه الثاني في الوقت القاتل من المباراة.

ومن الجدير بالذكر أن المباراة القادمة للنادي الأهلي في الدوري العام، ستكون أمام النادي الإسماعيلي، يوم الأربعاء 10/3، الساعة 7:30، حيث يأتي النادي الإسماعيلي في المركز 17 برصيد 9 نقاط، وهو ما يجعل فوزه بالمباراة القادمة أمام الأهلي بمثابة بداية جديدة والهروب من شبح الهبوط.

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