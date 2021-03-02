جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج مباريات الجولة 26

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محمد سياف - ابو ظبي - حافظ مانشستر سيى على صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم “البريميرليج” بعد الجولة 26 وتحقيق الفوز على وستهام يونايتد 2-1، وانفرد بالصدارة برصيد 62 نقطة بفارق 12 نقطة على أقرب المنافسين فريق مانشستر يونايتد الذى يحتل المركز الثاني برصيد 50 نقطة، وقد جاءت نتائج مباريات الأسبوع السادس والعشرون كالتالي:-

فوز مان سيتى على وست هام 2-1، وفوز ويست بروميتش على برايتون 1-صفر، وفوز أستون فيلا على ليدز يونايتد 1-صفر، وتعادل نيوكاسيل يونايتد مع وولفرهامبيتون 1-1، وتعادل كريستال بالاس مع فولهام بدون أهداف، وفوز أرسنال على ليستر سيتي 3-1، وفوز توتنهام على بيرنلي 4-صفر، وتعادل تشيلسي مع مان يونايتد بدون أهداف، وفوز ليفربول على شيفيلد يونايتد 2-صفر، وفوز إيفرتون على شاوثهامبتون 1-صفر.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نتائج الجولة 26

مان سيتى الأول برصيد 62 نقطة. مان يونايتد الثاني برصيد 50 نقطة. ليستر سيتي الثالث برصيد 49 نقطة. وست هام يونايتد الرابع برصيد 45 نقطة. تشيلسي الخامس برصيد 44 نقطة. ليفربول السادس برصيد 43 نقطة. إيفرتون السابع برصيد 43 نقطة. توتنهام الثامن برصيد 39 نقطة. أستون فيلا التاسع برصيد 39 نقطة. أرسنال العاشر برصيد 37 نقطة. ليدز يونايتد الحادى عشر برصيد 35 نقطة. وولفرهامبيتون الثانى عشر برصيد 34 نقطة. كريسال بالاس الثالث عشر برصيد 33 نقطة. ساوثهامبتون الرابع عشر برصيد 30 نقطة. بيرنلي الخامس عشر برصيد 28 نقطة. برايتون السادس عشر برصيد 26 نقطة. نيوكاسيل يونايتد السابع عشر برصيد 26 نقطة. فولهام الثامن عشر برصيد 23 نقطة. ويست بروميتش التاسع عشر برصيد 17 نقطة. شيفيلد يونايتد العشرين برصيد 11 نقطة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباريات الجولة 26