موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا

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محمد سياف - ابو ظبي - سيكون عشّاق كرة القدم العالمية عمومًا والإسبانية على وجه الخصوص على موعد مع مباراة برشلونة وإشبيلية في سهرة كروية ممتعة ومنتظرة في إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا بكرة القدم.

سيكون ملعب كامب نو مسرحًا لمباراة برشلونة وإشبيلية يوم غدٍ الأربعاء في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة في مباراة إياب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.

مباراة برشلونة وإشبيلية

وقد أسفرت نتيجة الذهاب عن تفوق إشبيلية على الفريق الكتالوني بهدفين دون رد 0/2 وذلك في اللقاء الذي جمعهما في العاشر من شباط / فبراير الماضي على ملعب رامون سانشيز بيثخوان في إشبيلية، وبالتالي ستكون مهمة رفاق ليونيل ميسي صعبة إذ يتوجب عليهم الفوز بفارق ثلاثة أهداف على الأقل لحجز مقعد في المباراة النهائية التي سيكون طرفها الآخر المتأهل من مباراة ليفانتي وأتليتك بيلباو يوم الخميس القادم وقد تعادلا دهابًا 1/1، في حين ستكون مهمة إشبيلية أكثر سهولة حيث يكفيه التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بهدف للوصول إلى نهائي البطولة.

ويدخل برشلونة المباراة منتشيًا بفوزه على إشبيلية بهدفين دون مقابل 0/2 يوم السبت الماضي ضمن مباريات الجولة 25 من الدوري الإسباني الممتاز بكرة القدم.

وكان برشلونة قد وصل إلى هذا الدور بعد فوزه الصعب في الوقت الإضافي على غرناطة 3/5 في ربع نهائي البطولة، في حين تخطّى إشبيلية خصمه فالنسيا وتفوّق عليه بثلاثية نظيفة 0/3 كانت كفيلة بوصوله إلى الدور نصف النهائي.