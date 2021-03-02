برايدي تودّع باكرا دورة قطر المفتوحة

الدوحة – أ.ف.ب: أقصيت الأميركية جنيفر برايدي، وصيفة بطولة أستراليا المفتوحة، من الدور الأول لدورة قطر المفتوحة لكرة المضرب، بخسارتها في الدور الأول أمام الاستونية أنيت كونتافيت 1-6 و2-6. بعد خسارتها أمام اليابانية ناومي أوساكا بمجموعتين في نهائي أولى البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، منيت الأميركية المصنفة سابعة بخسارة قاسية أمام كونتافيت التي كانت قد أقصيت من الدور الثالث في ملبورن. وودعت المصرية ميار شريف البطولة بخسارتها من دون اي مقاومة تذكر أمام اليونانية ماريا ساكاري 6-صفر و6-3

ولم تتمكن شريف من متابعة نجاحاتها بعدما باتت الشهر الماضي أول مصرية تفوز في مباراة ضمن البطولات الكبرى، بعد تفوقها على الفرنسية كلويه باكيه في مجموعتين. ولم تكن حال الهولندية كيكي برتنز، المصنفة خامسة، أفضل من برايدي بعد خسارتها امام الفائزة ببطولة فرنسا المفتوحة عام 2017 اللاتفية يلينا أوستابينكو المتوجة بنتيجة صفر-6 و2-6.

ونجحت البيلاروسية فيكتوريا أزارينكا، المصنفة ثامنة، في تخطي عقبة الروسية سفيتلانا كوزنيتسوفا بفوزها السهل عليها بمجموعتين 6-2 و6-3. قالت أزارينكا المتوجة مرتين في قطر عامي 2012 و2013 “اشتقت للاعوام الستة الماضية حيث اردت المجيء (الى الدوحة)”. وتابعت عن مواجهتها امام كوزنيتسوفا “لعبنا ضد بعضنا البعض لفترة طويلة”.

وتأهلت الاسبانية جاربين موجوروسا، المصنفة 15 عالميا، للدور التالي بفوزها على الروسية فيرونيكا كودرميتوفا 6-2 و7-6 (7-4). وكانت موغوروسا وصلت الى الدور ربع النهائي على الملاعب القطرية العام الماضي حين خسرت أمام الاسترالية آشلي بارتي الغائبة هذا العام.

قالت موجوروسا “كنت أتوقع مباراة صعبة جداً”. وضربت الاسبانية موعدا في الدور الثاني مع البيلاروسية أرينا سابالينكا حاملة اللقب.