الرياضة

شيكابالا وجنش يطالبان لاعبي الزمالك بالتركيز

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حرص محمود عبدالرازق "شيكابالا"، ومحمود عبدالرحيم "جنش"، ومحمد عبدالشافي، وحازم إمام، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التحدث إلى زملائهم بالفريق الأبيض قبل مران اليوم، الثلاثاء.

وطالب الرباعي الأبيض، اللاعبين بالتركيز خلال التدريبات، وتحسين نتائج المباريات، خاصة أن الأيام الماضية شهدت تمرد بعض اللاعبين، وعدم خوضهم للتدريبات؛ اعتراضًا بعض البنود عقودهم؛ وهو ما أدى إلى فقدان تركيزهم خلال المباريات الأخيرة، الأمر الذي أسفر عن تراجع النتائج.

وشدد الرباعي، خلال حديثه مع لاعبي الزمالك، أن هناك حالة غليان من جانب الجماهير البيضاء، خاصة أنها قدمت الدعم الكافي للفريق الأبيض طوال الفترة الماضية على الرغم من خسارة بطولة دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي أمام  الأهلي، وعلى الرغم من ذلك تراجعت نتائج الفريق بشكل كبير، سواء على المستوى المحلي أو الإفريقي.

ولم يتواجد شيكابالا بمقر نادي الزمالك لحضور الاجتماع في ظل معاناته من إصابة قوية في العضلة الخلفية، ولكنه قام بمتابعة الجلسة أونلاين مع باقي القيادات.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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