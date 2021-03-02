الرياضة

أشرف قاسم يعقد جلسة مع لاعبي الزمالك

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حرص أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة الأول بنادي الزمالك علي عقد جلسة مع اللاعبين اليوم الثلاثاء. 

وطالبهم بالعودة إلى المسار الصحيح، خاصة أن الفترة الحالية حساسة للغاية ولن تتحمل أي تخاذل من جانب أي لاعب.

وشدد المشرف العام على أنه سيتم توقيع عقوبات على المقصرين مهما كانت أسمائهم أو القيمة التي يمثلوها مع الفريق الأبيض.

وكان الزمالك تعادل بالأمس مع وادي دجلة سلبيًا بالجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري العام.

ليواصل الفريق الأبيض مسلسل إهدار النقاط السهلة في بطولة الدوري العام، بعد التعادل من قبل مع أسوان والخسارة من غزل المحلة.

وهذا بخلاف التعادل مع بيراميدز في بداية الموسم، ليفقد الزمالك النقطة التاسعة في مشوار منافسته بالمسابقة المحلية.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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