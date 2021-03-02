فرج عامر يهدد بانسحاب سموحة من الدوري

هدد فرج عامر رئيس نادي سموحة بالانسحاب من مسابقة الدوري، بسبب الحالات التحكيمية في مباراة الموج الأزرق ضد الجونة، التي انتهت منذ قليل بالتعادل الإيجابي 2 - 2، ضمن منافسات الجولة الـ 15، من مسابقة الدوري.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك": نفكر جديا في الانسحاب من الدوري العام بعد فضيحة التحكيم التي تحدث في الجونة، بعد تقدم سموحة بهدف واحتساب ١٥ ضربة ركنية لصالح سموحة وسيطرة تامة من سموحة الحكم يحسب ضربتي جزاء مضحكتين علي سموحة".

وعن ركلة جزاء سموحة الثانية قال فرج عامر:" الفار نادى على الحكم وقالة ارحمنا في ضربة جزاء ماتفضحناش فرج عامر إيده تقيلة ( الكلام دة حصل بالحرف الواحد) واتحسبتً ضربة الجزاء وتعادل سموحة، ده التعادل العاشر ٦ من التحكيم واربعة من لعب".

يذكر أن مصطفى فتحي سجل هدفي سموحة، بينما أحرز عمر السعيد هدفي الجونة.