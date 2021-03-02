شوط أول سلبي بين المقاولون العرب ومصر المقاصة

انتهت أحداث الشوط الأول من المباراة التي جمعت بين فريقي مصر المقاصة والمقاولون العرب بالتعادل السلبي دون إحراز أهداف في اللقاء الذي يجمع بينهما الآن ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري المصري. وكان المقاولون العرب الأكثر نشاطا واستحواذا على مجريات اللعب في ربع الساعة الأولى من عمر المباراة . وهدد مرمى المقاصة في أكثر من كرة ولكن تسرع لاعبيه وغياب التركيز لم يمكنهم من ترجمة سيطرتهم إلى أهداف. وجاء تشكيل المقاصة كالتالي: حراسة المرمى: محمود حمدي الدفاع: فارس طارق وعاصم سعيد وأحمد مودي وأحمد صبيحة . خط الوسط: خالد أوتشو وهشام محمد ومحمد مخلوف وشميلس بيكلي . الهجوم: باولن فوافي وباسم مرسي . ويتواجد على دكة البدلاء كلا من: محمد كوكو وأسامة العزب وعبد الله مجدي ومصطفى شبيطة وعماد فتحي وصلاح عاشور ومفتاح طقطق وأحمد عادل "ميسي" ومحمود الغزالي.

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