تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي؛ استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء وادي دجلة الأخير في الدوري، تدريبات استشفائية خلال تدريب اليوم في حين أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية نحن اشرف الجهاز الفني.

ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء غدٍ، الأربعاء، استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة.