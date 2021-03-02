تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريباته اليوم، الثلاثاء، على ملعب النادي؛ استعدادا للقاء الترجي التونسي المقرر له يوم السبت في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وأدى اللاعبون الذين شاركوا في لقاء وادي دجلة الأخير في الدوري، تدريبات استشفائية خلال تدريب اليوم في حين أدى باقي اللاعبين تدريبات قوية نحن اشرف الجهاز الفني.
ومن المقرر أن تسافر بعثة الزمالك إلى تونس مساء غدٍ، الأربعاء، استعدادا لمواجهة الترجي المرتقبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تدريبات استشفائية للاعبي الزمالك الأساسيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.