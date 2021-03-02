موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

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محمد سياف - ابو ظبي - تعرف على موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب الكونغولي في المباراة التي تقام في الجولة الثالثة من دوري المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.

وكانت آخر مباراة لعبها فريق النادي الأهلي كانت أمام نادي طلائع الجيش وفاز الأهلي بهدفين مقابل لا شيء أحرز الهدفين اللاعب جونير أجاي، ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني برصيد 24 نقطة خلف الزمالك المتصدر برصيد 30 نقطة.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب

تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي اليوم السبت الموافق 6-3-2021 في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويطمح الأهلي للفوز بالمباراة فالفوز مهم وذلك لتعادل الأهلي مع فيتا كلوب في عدد النقاط برصيد ثلاث نقاط لكل منهم، حيث لعب النادي الأهلي المصري مباراتين فاز في مباراة أمام نادي المريخ السوداني وخسر في مباراة أمام سيمبا التنزاني، والذي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط.

المباراة مباراة فيتا كلوب ضد الأهلي البطولة دوري أبطال أفريقيا الموعد والتوقيت 6 مارس في تمام الساعة التاسعة مساء الملعب استاد القاهرة الدولي القنوات الناقلة بين سبورت 7 – تايم سبورت التردد الأرضي

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب

تنقل المباراة على مجموعة قنوات بين سبورت القنوات الحاصلة على حقوق بث دوري أبطال أفريقيا، وتنقل المباراة بالتحديد على قناه beIN Sports HD 7، كما يتم نقل المباراة عبر التلفزيون المصري علي التردد الأرضي لقناة أون تايم سبورت.