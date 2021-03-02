درع طائرة وزارة الثقافة والرياضة والشباب بين السيب حامل اللقب والكامل والوافي

في نسختها العاشرة ونهائي مكرر

يسدل الستار اليوم عن منافسات النسخة العاشرة من درع وزارة الثقافة والرياضية والشباب للكرة الطائرة في نهائي يجمع فريقي السيب والكامل والوافي وذلك في الساعة السادسة والنصف مساء بصالة مجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر وتحت رعاية سعادة السيد سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي وكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب للثقافة ويلتقي كذلك اهلي سداب والسلام لتحديد المركزين الثالث والرابع في منافسات المسابقة .

وصل السيب للمباراة النهائية بعد فوزه على نادي عمان في دور الستة عشر وعلى نادي صلالة في دور الثمانية وعلى نادي أهلي سداب في دور الأربعة ولم يخسر خلالها السيب بنتيجة اي من اشواط تلك اللقاءات السابقة فيما وصل الكامل والوافي للمباراة النهائية بعد فوزه على نادي الاتفاق في دور الستة عشر وعلى نادي صحم في دور الثمانية بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل وأخيراً على نادي السلام بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد. وشهدت المسابقة مشاركة 20 ناديا من مختلف المحافظات في منافسات هذه النسخة.

ويتوقع للقاء اليوم ان يشهد بعض الاثارة والتنافس بين الفريقين نظرا لضم الفريقين كوكبة من نجوم اللعبة بالسلطنة ويعد السيب هو الابرز حتى الان من خلال النتائج التي حققها في منافسات المسابقة والتي لم يخسر خلالها ايا من الاشواط ويلعب وهو حامل لقب النسختين الثامنة والتاسعة ويسعى للاحتفاظ بدرع المسابقة فيما يملك كذلك الكامل والوافي الخبرة الجيدة بعد النتائج التي حققها في منافسات الموسم الحالي والمواسم الماضية ووصوله الى النهائيات للمرة الثالثة على التوالي وامام السيب الا ان الخبرة لم تسعف الفريق في تلك المواسم بعد خسارته النهائيات امام طائرة السيب ويأمل الكامل والوافي عدم التفريط في لقب هذه المسابقة وتعويض خسارة درع دوري الدرجة الاولى امام السلام للموسم الحالي.

محترفو الفريقين

ويملك كلا الفريقين عددا من النجوم البارزة في الكرة الطائرة منهم لاعبون محترفون، حيث يملك السيب خبرات اللاعب البرازيلي ايجو وعددا من اللاعبين المحليين امثال مازن السعدي واحمد التوفي ويوسف الشكيلي ويونس العامري والمعد ادم الجلبوبي واللاعب الحر عبدالله المقبالي ويقود الفريق بنجاح حتى الان المدرب صاحب البطولات جمال المعمري.

ويملك الكامل والوافي خبرات اللاعب الباكستاني مراد جيهان بالاضافة الى خبرات المخضرم هلال المقبالي الى جانب زميله وليد البادي الذي تألق هو الآخر في مباراة الدور قبل النهائي إضافة لهود الكيومي وصالح المطوع والمعد محمد المقبالي واللاعب الحر علي المقبالي الى جانب وجود الكابتن خالد الشيزاوي المدرب القدير الذي يقود تدريب نادي الكامل والوافي للمرة الأول .

حكام المباراة

يدير المباراة النهائية طاقم تحكيم مكون من الحكم الدولي أحمد العجمي والحكم الثاني الدولي حمد الريامي والمسجل الدولي علي المشايخي ومراقب الحكام الدولي سالم الجامودي ويراقب المباراة فنياً الحكم الدولي المتقاعد عادل الزدجالي.

مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع

وتقام قبل المباراة الختامية مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي تجمع ناديي أهلي سداب ونادي السلام بعد أن خسرا مباراة الدور قبل النهائي، حيث خسر أهلي سداب أمام السيب بنتيجة ثلاثة أشواط دون مقابل فيما خسر السلام مباراته أمام الكامل والوافي بنتيجة ثلاثة أشواط لشوط واحد بذلك يلعب الفريقان هذه المباراة للحصول على الميدالية البرونزية في المسابقة.

المباريات منقولة مباشرة

سوف يقوم تلفزيون سلطنة عُمان القناة الرياضية بنقل مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي تجمع نادي أهلي سداب ونادي السلام في الساعة الرابعة مساء والمباراة النهائية والتي تجمع نادي السيب ونادي الكامل والوافي في الساعة السادسة والنصف مساء بصوت المعلق الكابتن علي بن سليمان البلوشي، عقب نهاية المباراة النهائية سوف سكون هناك نقل للحفل الختامي وتتويج الفرق الحاصلة على المراكز الثلاثة.

السجل الذهبي للمسابقة

انطلقت النسخة الأولى من مسابقة درع وزارة الشؤون الرياضية للكرة الطائرة عام ٢٠١٢ وتَوج فيها نادي صحم باللقب الذي سيطر عليه لمدة ثلاثة أعوام متتالية محققا فيه البطولات الثلاث ، ٢٠١٢، ٢٠١٣، ٢٠١٤.، وخطف نادي صحار لقب البطولة مرة واحد عام ٢٠١٥،يليها سيطر نادي السلام على البطولة ثلاثة أعوام متتالية ٢٠١٦، ٢٠١٧، ٢٠١٨ ، وسجل نادي السيب في العام ٢٠١٩، ٢٠٢٠ فوزه بلقبين متتاليين.