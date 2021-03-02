نادي سمائل ينظم بطولة لألعاب القوى

سمائل ـ من يعقوب الرواحي:

في إطار استعدادات النادي لمشاركته القادمة في مسابقة درع الوزارة لألعاب القوى للموسم 2021 .. أقام نادي سمائل بطولة مصغرة لألعاب القوى شارك فيها عدد من أبناء الولاية ، وذلك بحضور اللاعب الدولي السابق والمدرب الوطني لألعاب القوى عبدالله العنبري ، حيث اقتصرت المسابقة على مشاركة اللاعبين من مواليد 2004 الى 2009 ، تم تقسيمهم إلى عدة مجموعات .. في نهاية البطولة قام حمدان بن حماد البوشري نائب رئيس النادي بتكريم الفائزين في مختلف المسابقات، وحول البطولة ـ أوضح ـ مدرب الفريق أحمد بن خميس السيابي : أن الهدف من إقامة هذه البطولة هو اختيار عناصر شابة لتمثيل النادي في الاستحقاقات القادمة . وأضاف ان البطولة كانت ناجحة وحققت الهدف المنشود من إقامتها ، كما أنه أظهر العديد من المواهب التي تبشر بمستقبل واعد في مجال ألعاب القوى . موكدا : أن جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم لتمثيل النادي سوف يخضعون لبرنامج تدريبي مكثف إلى حين بداية البطولات القادمة إن شاء الله .

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