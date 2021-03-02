لاعب المنتخب السابق خالد عباس اليعربي يحصل على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف

نـزوى ـ من سالم بن عبدالله السالمي:

حصل لاعب المنتخب السابق خالد بن عباس اليعربي على درجة الدكتوراة بمرتبة الشرف مع التهنئة من جامعة محمد الخامس بالرباط وكان عنوان الأطروحة (الذكاء الانفعالي وعلاقته بالأداء الفني ودراسة نفسية اجتماعية لعينة من الرياضيين في سلطنة عمان) وبلا شك سوف يرفد الدكتور خالد عباس جميع الرياضيين بالسلطنة من خبراته التراكمية والعلمية. جدير بالذكر أن خالد عباس مثل المنتخب الوطني العماني لكرة القدم منذ عام ١٩٩٤ ولغاية عام ٢٠٠١ وتدرج من منتخب الناشئين وصولاً للمنتخب الأول وصاحب الهدف الشهير في مرمى تايلند ولعب خالد عباس لعدد من الأندية (نزوى وبهلاء ومسقط وسداب والبشائر) كما تولى منصب مدير المنتخب الوطني للناشئين لمدة عامين (٢٠١٧-٢٠١٨) ومحاضر معتمد للاتحاد العماني لكرة القدم.

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