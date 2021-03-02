الشرطة تخطف لقب المفتوحة والمتوسطة لأدب الخيل والحرس ينتزع المبتدئة والشامخ يتوج بفئة الفتيات

الغابشي فارس الموسم للمفتوحة واليوسفي للمتوسطة والمبتدئة

أسدل الستار عن المسابقة الختامية لأدب الخيل للموسم 2020/2021م التي نظمها ويشرف عليها الاتحاد العماني للفروسية وذلك بميدان مزرعة الرحبة بولاية بركاء، حيث شهدت المسابقة مشاركة مجموعة من الخيول وصل عددها إلى 34 خيلا من مختلف وحدات الخيالة الحكومية والإسطبلات الخاصة واشتمل الختام على أربع فئات الفئة الأولى هي الفئة المفتوحة بمشاركة 9 خيول والفئة الثانية الفئة المتوسطة بمشاركة 6 خيول والفئة الثالثة فئة الفتيات بمشاركة 7 خيول والفئة الرابعة فئة المبتدئة بمشاركة 12 خيلا، حيث شهد الموسم ازدياد ملحوظ في عدد الفرسان والخيول المشاركة وهو مؤشر جيد ينم عن الوعي والإدراك من قبل الفرسان وملاك الاسطبلات ومسؤوليها المتمثّلة في أهمية هذه الرياضة العريقة التي تعد أم رياضات الفروسية وأساسها، ورعى حفل الختام أحمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد واقيمت المسابقة بدون حضور جماهيري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حسب ما وضعت من قبل الاتحاد وبالتنسيق مع اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وتأتي هذه المسابقة برعاية بنك نزوى وكلية الخليج .

الفئة المفتوحة

شارك في الفئة المفتوحة عدد 9 خيول وقد توج بالمركز الاول الفارس بسام بن ناصر الغابشي على العباب من وحدة شرطة الخيالة وحصل على المركز الثاني الفارس جمال بن حميد الشرياني على دارس من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثالث الفارس صلاح بن خلفان البلوشي على أمواج من وحدة شرطة الخيالة.

الفئة المتوسطة

شارك في الفئة المتوسطة عدد 6 خيول وحقق المركز الاول الفارس إدريس بن صالح العامري على حليم من وحدة شرطة الخيالة وجاء في المركز الثاني الفارس ماجد السليماني على رملة من وحدة شرطة الخيالة.

فئة الفتيات

كما شارك في فئة الفتيات عدد 7 خيول وحققت المركز الاول الفارسة اريكا على شهاب من مدرسة الشامخ للفروسية والمركز الثاني الفارسة إبتهال بنت جابر الريامية على إمتثال من وحدة شرطة الخيالة والمركز الثالث الفارسة اريكا على أوشن من مدرسة الشامخ للفروسية.

الفئة المبتدئة

اما في الفئة المبتدئة فشارك فيها عدد 12 خيلا حيث حقق المركز الاول الفارس مازن بن فاضل الغافري على شموخ من خيالة الحرس السلطاني العماني والمركز الثاني الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على عبق من الخيالة السلطانية والمركز الثالث الفارس صلاح بن خلفان البلوشي على ليون من وحدة شرطة الخيالة.

فرسان الموسم

كما تم بعد المسابقة الاعلان عن فرسان الموسم حسب عدد النقاط المتحصل عليها في مسابقات أدب الخيل لمختلف الفئات حيث حصل على لقب فارس الموسم في الفئة المفتوحة الفارس بسام بن ناصر الغابشي على العباب من وحدة شرطة الخيالة وحصل على لقب الموسم في الفئة المتوسطة الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على راجا من الخيالة السلطانية وحقق لقب الفئة المبتدئة الفارس مدين بن سعيد اليوسفي على الحاتم من الخيالة السلطانية.

التكريم

في ختام المسابقة قام احمد بن سيف العبري أمين السر العام بالاتحاد العماني للفروسية بتتويج ابطال الفئات الاربع وتكريم الفرسان الحاصلين على المراكز المتقدمة بالاضافة الى تكريم فرسان الموسم في مختلف الفئات.

«تصوير ـ راشد الطوقي»