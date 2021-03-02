طبيب الزمالك يصل تونس استعدادا لاستقبال البعثة قبل مواجهة الترجي

وصل الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى تونس، برفقة حمادة الدالي إداري الفريق؛ لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه بعثة الفريق بتونس، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
ويحل الزمالك ضيفا على الترجي التونسي يوم السبت المقبل، في اللقاء الذي يقام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وقرر طبيب الزمالك السفر إلى تونس مبكرا؛ لمتابعة أحوال الفندق الذي ستقيم فيه البعثة، والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ويرغب أسامة في عدم ترك أي مجال للصدفة في الرحلة؛ لتفادي إصابة أي لاعب بفيروس كورونا.
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