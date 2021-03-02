بعد التعاقد مع حمادة صدقي.. تركي آل الشيخ يطمئن جماهير الهلال السوداني

طمأن المستشار تركي آل الشيخ الرئيس الفخري لنادي الهلال السوداني، جماهير الهلال بعد التعاقد مع حمادة صدقي مديرًا فنيًا للفريق.

ونشر آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " قائلا:" إخواني وأخواتي جمهور الهلال السوداني.. أحب ان أطمئنكم لا تقلقوا في ظل وجود أخي هشام السوباط ولجنة التطبيع ... أعرف من أخي هشام ان هنالك اخبارا ستسعدكم.. اطمئنوا وارتاحوا".

وأعلن نادي الهلال السوداني تولي حمادة صدقي تدريب الفريق رسميا، خلفا للصربي زوران مانولوفيتش، الذي رحل بسبب سوء النتائج.

وكتب نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر": حمادة صدقي مديرًا فنيًا للهلال.. فلنرحب بمدربنا الجديد".

ومن المقرر أن يقود حمادة صدقي الهلال أمام شباب بلوزداد، في المباراة المقرر لها الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الثالثة، من دور المجموعات، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، حسمبا أكد الحساب الرسمي للهلال.

ويتصدر صن داونز جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري أبطال أفريقيا برصيد 6 نقاط، ويحل مازيمبي ثانيا بنقطتين، والهلال ثالثا بـ نقطة وحيدة وشباب بلوزداد رابعا بنفس الرصيد.

كان حمادة صدقي تولى تدريب الهلال السوداني الموسم الماضي، لكنه فسخ تعاقده بعد أيام قليلة من توليه المهمة، بسبب وجود خلافات مع الإدارة السابقة.