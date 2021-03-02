اتحاد الكرة: اختبارات لدفعة جديدة من محكمات كرة القدم .. شروط وتفاصيل

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم فتح الباب لتلقي دفعة جديدة من محكمات اللعبة من أجل الدفع بهن فى المسابقات المحلية.
واشترط مسؤولو الجبلاية ألا يقل سن المتقدمات للاختبار عن 17 سنة ولا يزيد عن 25 سنة .
وتضمنت الشروط ان تكون المتقدمة من المسجلات في قوائم الأندية لأي قسم أو أي مرحلة سنية أو من طالبات إحدى كليات التربية الرياضية.
وحدد الاتحاد يوم السبت 27 مارس الحالي موعدا للاختبار، على أن يكون يوم الخميس 25 مارس آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق في المقر الرئيسي للاتحاد أو أي من فروعه بأنحاء الجمهورية.
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