الاتحاد الدولي للسلة يعلن مواعيد مباريات أوغندا أمام مصر والمغرب والرأس الأخضر

حدد الاتحاد الدولي لكرة السلة "فيبا" موقف مباريات المنتخب الأوغندي في المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا 2021.
ونجح المنتخب المصري في تأكيد تأهله إلى بطولة إفريقيا المقرر اقامتها في رواندا بعد الفوز على كلًا من الرأس الأخضر والمغرب ليحقق بطاقة التأهل دون الانتظار لنتيجة مباراة أوغندا.
ولم يشارك المنتخب الأوغندي في المرحلة الثانية من التصفيات التي اقيمت في تونس الشهر الماضي بعد اصابة عدد كبير من لاعبي الفريق بفيروس كورونا المستجد لتعود البعثة إلى بلادها دون المشاركة في التصفيات.
ومن جانبه، أكد الاتحاد الدولي "فيبا" أنه تقرر اقامة مباريات المنتخب الاوغندي أمام كلًا من مصر والمغرب والرأس الأخضر في الفترة من 15 يونيو لـ 15 يوليو القادم.
وأكد الاتحاد الدولي أنه سيتم تحديد الملعب المقرر له استضافة المباريات المتبقية من المرحلة الثانية لتصفيات إفريقيا في وقت لاحق.
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