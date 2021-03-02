إصابة كويلار وغيابه عن الهلال أمام الرائد في الدوري السعودي

ونشر نادي الهلال تحديثًا خاصًا بمران الفريق اليوم، وذكر بأنه تبعًا للفحوصات التي خضع لها، فتأكدت إصابته بتمدد بسيط في الرباط الجانبي للركبة.
وبذلك، يغيب كويلار عن الهلال في المباراة المقبلة أمام الرائد، في بطولة الدوري السعودي للمحترفين" دوري كأس الأمير محمد بن سلمان".
وانتقل كويلار لصفوف الهلال عام 2019، قادمًا من نادي فلامينجو البرازيلي.
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